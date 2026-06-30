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На Кубани началась уборка пшеницы

В Краснодарском крае стартовала уборочная кампания по пшенице. В текущем сезоне аграриям предстоит убрать культуру с площади более 1,6 млн га. К обмолоту первыми приступили хозяйства Павловского, Староминского, Абинского и Красноармейского районов, передает пресс-служба регионального минсельхоза.

Источник: Коммерсантъ

По оперативным данным, за последние сутки сельхозпредприятия намолотили около 17 тыс. т пшеницы, средняя урожайность составляет 58 ц/га. Как сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека, уборочная кампания проходит в штатном режиме.

По словам главы ведомства, в настоящее время в регионе продолжается уборка озимых ячменя и пшеницы, в полевых работах задействовано около 1,15 тыс. комбайнов. Валовой сбор зерновых культур на текущий момент достиг порядка 760 тыс. т, из которых более 737 тыс. т приходится на озимый ячмень и около 17 тыс. т — на озимую пшеницу.

В краевом минсельхозе отмечают, что зерновые культуры остаются основным экспортным товаром региона в рамках национального проекта по развитию международной кооперации и экспорта. С начала 2026 года Кубань поставила за рубеж около 2,5 млн т зерна в 96 стран.

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