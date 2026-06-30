На Кубани началась уборка пшеницы

По словам главы ведомства, в настоящее время в регионе продолжается уборка озимых ячменя и пшеницы, в полевых работах задействовано около 1,15 тыс. комбайнов. Валовой сбор зерновых культур на текущий момент достиг порядка 760 тыс. т, из которых более 737 тыс. т приходится на озимый ячмень и около 17 тыс. т — на озимую пшеницу.