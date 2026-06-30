Решетников: рынок труда в России «остывает»

На ПМЭФ Максим Решетников говорил, что на рынке труда в России сложилась сложная ситуация. По его словам, уровень безработицы в 2,2% делает ситуацию крайне непростой для работодателя, потому что людей по многим направлениям не хватает. Он назвал нынешний уровень безработицы ограничителем и одновременно индикатором для Центробанка при принятии решений по ключевой ставке.