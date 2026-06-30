Росстат продолжит вести статистику стоимости топлива в России

Росстат продолжит публиковать еженедельные данные о потребительских ценах на бензин и дизельное топливо. Агентство Reuters утверждало, что Росстат прекратит публикацию розничных цен на эти виды топлива из-за проблем с доступностью нефтепродуктов. Однако в ведомстве опровергли эту информацию, уточнив, что все данные будут публиковаться в полном объеме на сайте Росстата и в ЕМИСС.