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Росстат продолжит вести статистику стоимости топлива в России

Росстат опроверг пропаганду западных СМИ об остановке статистики топлива в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Росстат продолжит публиковать еженедельные данные о потребительских ценах на бензин и дизельное топливо. Агентство Reuters утверждало, что Росстат прекратит публикацию розничных цен на эти виды топлива из-за проблем с доступностью нефтепродуктов. Однако в ведомстве опровергли эту информацию, уточнив, что все данные будут публиковаться в полном объеме на сайте Росстата и в ЕМИСС.

Напомним, что Росстат исключил из Федерального плана статистических работ (ФПСР) позицию об объемах производства нефтепродуктов и потребительских ценах на них, считая это нецелесообразным. В 2024 году данные об объемах производства были закрыты для публичного доступа.

Оптимизация состава статистических показателей проводится Росстатом в рамках Стратегии развития государственной статистики до 2030 года на основе обратной связи от пользователей.

Ранее KP.RU сообщил, что в ЦБ отметили, как рост цен на бензин влияет на прогнозы и оценку инфляции, от чего зависит ключевая ставка.