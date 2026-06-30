Крупнейшие банки России в мае снизили выдачу ипотеки

В то же время доля льготной ипотеки в общих выдачах постепенно сокращается. Если в начале года она была около 82%, то в мае снизилась до 55%. Эксперты считают, что это связано не столько с падением спроса, сколько с перераспределением спроса в пользу рыночных программ, рефинансирования и кредитов на небольшие суммы на вторичном рынке.