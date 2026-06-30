Горючий сезон. Что происходит на заправках Петербурга и Ленобласти

Директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев подтвердил, что в Москве, Санкт-Петербурге и в регионах европейской части страны бензин и дизель физически присутствуют в достаточном объёме. Однако, по его словам, ещё с советского периода сохраняется серьёзная диспропорция: перерабатывающие заводы расположены далеко от основных центров потребления, а поставки критически зависят от транспортной инфраструктуры, прежде всего железнодорожной. К этому фактору добавились и последствия атак БПЛА. Всё это сказывается на текущем объёме предложения на рынке.