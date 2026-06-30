Горючий сезон. Что происходит на заправках Петербурга и Ленобласти

И без того загруженные в летний период, АЗС столкнулись с перебоями поставок и повышенной пропускной нагрузкой. Чтобы оценить ситуацию, наш корреспондент проехал из Петербурга в область и обратно. Подробнее — в материале spb.aif.ru.
Путешествие с приключениями.
Маршрут Петербург — Луга, который в обычные дни занимает около двух с половиной часов, на этот раз растянулся на добрых четыре. Уже на выезде из города, у КАД, внимание привлекла очередь на АЗС одной из крупных сетей — около десятка машин терпеливо ждали своей очереди к колонкам.
Дальше — больше. На трассе в сторону Луги у одной из заправок очередь растянулась ещё сильнее. Водитель «Газели» из Новгородской области, стоящий в хвосте, философски заметил: «Главное, чтобы бензин вообще был. А мы постоим — не привыкать».
Стоит заметить, что уже в области заправки оказались менее загружены. Видимо, водители, стартующие в дальнюю дорогу, предпочитают заправиться с запасом ещё в городе, не надеясь на провинциальные АЗС.
На одной из заправок на Приморском шоссе кассир сообщила, что бензин теперь только в бак. Один из водителей средних лет, который просил налить ему 40 л в две канистры «для газонокосилки и лодки», получил твёрдый отказ.
Уже возле Гатчины нам попались более предприимчивые заправщики. За символическую плату они предложили «налить» сверх лимита на заднем дворе, где нет камер.
Ещё одна уловка, которую активно используют водители на некоторых станциях, в шутку в автомобильных чатах получила название «карусель». Дело в том, что лимиты в большинстве случаев не являются суточными — можно заправиться, отъехать, развернуться и заехать снова на ту же колонку. Операторы на это закрывают глаза. Главное — не наглеть.
Дефицита нет?
Картина ограничений на заправках к концу июня стала довольно разнообразной. У каждой сети — свои правила. Где-то продают не более 20 л бензина марок АИ-92 и АИ-95 и до 40 л дизеля на авто, на других — 30 л бензина и 60 дизеля. Где-то «95-го» вообще не оказалось. Но объединяет все заправки одно — топливо приобретается только по предоплате.
В Смольном, впрочем, официально заявили, что дефицита топлива в городе нет, а ограничения заправок носят «профилактирующий характер» и направлены на предотвращение злоупотреблений. «На три крупнейшие вертикально интегрированные нефтяные компании приходится более 70% розничных продаж топлива в Петербурге. На АЗС этих сетей продажа бензина осуществляется в штатном режиме, без значимых ограничений», — сообщили в Комитете по энергетике, заверив, что ситуация находится под непрерывным контролем. Власти города не вводили никаких специальных постановлений, касающихся лимитирования продаж горючего. Таким образом, все вводимые ограничения являются сугубо внутренним решением розничных сетей.
Ажиотаж не мог не сказаться на ценах. По данным Росстата, за первые пять месяцев 2026 года топливо в среднем по России подорожало на 4,8%, тогда как официальная инфляция за тот же период составила 3,37%. На заправках Петербурга и Ленобласти за последнюю неделю мая стоимость автомобильного бензина увеличилась ещё на 0,1%.
Вице-премьер Александр Новак подтвердил, что из-за взрывного спроса цены на топливо выросли на 20−30%.
Искусственный ажиотаж.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко признал «точечные сложности» с доступностью бензина, подчеркнув, что они возникают прежде всего там, где объективно высокая концентрация тяжёлого транспорта (Кингисеппский район, Усть-Луга), либо у частных владельцев АЗС. Но при этом заверил, что дефицита в регионе нет, а компании-владельцы автотранспортных парков, «опасаясь вымышленного дефицита, начинают закупаться впрок, создают избыточную нагрузку на заправки, и возникает искусственный ажиотаж».
Директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев подтвердил, что в Москве, Санкт-Петербурге и в регионах европейской части страны бензин и дизель физически присутствуют в достаточном объёме. Однако, по его словам, ещё с советского периода сохраняется серьёзная диспропорция: перерабатывающие заводы расположены далеко от основных центров потребления, а поставки критически зависят от транспортной инфраструктуры, прежде всего железнодорожной. К этому фактору добавились и последствия атак БПЛА. Всё это сказывается на текущем объёме предложения на рынке.
С этим мнением согласен независимый аналитик топливного рынка Максим Бекасов: «Повреждения не носят катастрофического характера, но сама угроза вынуждает операторов менять маршруты и создавать страховочные запасы на промежуточных базах, что временно выводит часть топлива из оборота. Это дополнительное напряжение для системы».
Несмотря на нынешние проблемы, эксперты смотрят в будущее с осторожным оптимизмом. Ситуация на топливном рынке может стабилизироваться уже к концу лета. НПЗ постепенно возвращаются в штатный режим работы, а временный запрет на экспорт бензина должен насытить внутренний рынок. Впрочем, полностью снимать экспортные ограничения, как полагают специалисты, не будут — слишком высоки риски повторного дефицита.