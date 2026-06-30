Сжиженный газ в Крыму в первую очередь получают льготники

В Крыму из-за топливного кризиса наблюдаются перебои с поставками сжиженного газа. В первую очередь его поставляют льготным категориям граждан, информирует пресс-служба компании «Крымгазсети».
«Поступающий сжиженный газ в первую очередь направляется на обеспечение льготных категорий граждан: абонентам, имеющим инвалидность и группы, многодетным семьям, семьям участников СВО», — говорится в сообщении.
Газ отпускается не более одного баллона при условии отсутствия природного газа. Остальные заявки обрабатываются по мере поступления газа.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше