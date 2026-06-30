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Сжиженный газ в Крыму в первую очередь получают льготники

Из-за топливного кризиса в Крыму возникли проблемы со снабжением сжиженным газом.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму из-за топливного кризиса наблюдаются перебои с поставками сжиженного газа. В первую очередь его поставляют льготным категориям граждан, информирует пресс-служба компании «Крымгазсети».

«Поступающий сжиженный газ в первую очередь направляется на обеспечение льготных категорий граждан: абонентам, имеющим инвалидность и группы, многодетным семьям, семьям участников СВО», — говорится в сообщении.

Газ отпускается не более одного баллона при условии отсутствия природного газа. Остальные заявки обрабатываются по мере поступления газа.

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