Ferrari и BMW ради удешевления производства переходят с меди на алюминий

По подсчетам банка JPMorgan, растущий отказ автопроизводителей от меди приведет к снижению мирового спроса на этот металл на 2% в этом году. Опрошенные Reuters эксперты отмечают, что на фоне растущих цен на медь и нестабильности в поставках еще больше автопроизводителей могут в ближайшее время перейти на более дешевый алюминий. Кроме того, опрошенные Reuters представители 18 автокомпаний заявили, что использование алюминия, помимо сокращения издержек, позволяет также снизить вес машины.