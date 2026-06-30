Все московские аэропорты приостановили работу

В Шереметьево уточнили, что ограничения связаны с планом «Ковер». Возможны изменения в расписании полетов. «Пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного судна», — указано в сообщении пресс-службы аэропорта. Во Внуково персонал и наземные службы работают в усиленном режиме, сообщила пресс-служба авиагавани.