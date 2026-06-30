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Все московские аэропорты приостановили работу

В московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В Шереметьево уточнили, что ограничения связаны с планом «Ковер». Возможны изменения в расписании полетов. «Пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного судна», — указано в сообщении пресс-службы аэропорта. Во Внуково персонал и наземные службы работают в усиленном режиме, сообщила пресс-служба авиагавани.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, с начала суток на подлете к городу было сбито 117 беспилотников. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о 60 сбитых дронах в ночь на 30 июня.

Подробнее об атаке — в материале «Ъ» «Удар по домам».

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