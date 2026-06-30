ЦБ поднял курс доллара выше 78 рублей впервые с апреля

Официальный курс доллара Банка России на 1 июля установлен на уровне 78,2 ₽ Курс превысил 78 ₽ впервые с 9 апреля, когда был на уровне 78,3 ₽ Это следует из данных ЦБ.
Курс евро на 1 июля составит 89,2 ₽, юаня — 11,4 ₽ По сравнению с 30 июня доллар подорожал на 51,5 коп., евро — на 62,7 коп., а юань — на 3 коп.
26 июня курс доллара поднялся выше 78 ₽ на внебиржевом рынке. Опрошенные «Ъ» аналитики считают, что курс доллара останется в диапазоне 75−80 ₽
Подробнее — в материале «Ъ» «Доллар обложило российскими налогами».