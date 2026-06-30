Все московские аэропорты возобновили работу

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Об этом сообщает Росавиация в Telegram-канале.
В сообщении указано, что ограничения вводили для обеспечения безопасности. Пресс-служба Внуково сообщает, что сейчас идет подготовка к вылету задержанных воздушных судов. Над этим же работают в Домодедово, написала пресс-служба аэропорта.
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