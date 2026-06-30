Адвокат Сутырина: банкротство не избавит полностью от всех долгов

Многие должники полагают, что процедура банкротства — это надежда на полное финансовое «обнуление» и списание всех обязательств. Однако действующее законодательство устанавливает жесткие рамки, есть перечень долгов, которые списать нельзя.
Даже одна ошибка в этом процессе может привести к потере имущества и сохранению прежних долгов.
Адвокат Елена Сутырина в беседе с RuNews.24 разъяснила, что основная цель банкротства — это именно списание задолженности, но закон предусматривает существенные исключения. Согласно пунктам 5 и 6 статьи 213.28 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ряд требований кредиторов не подлежит списанию.
Какие долги нельзя списать:
Основные платежи: налоги, штрафы ГИБДД, оплата услуг ЖКХ, мобильной связи и аренды жилья.
Возмещение вреда здоровью: если был причинен ущерб жизни или здоровью третьих лиц, например после аварии.
Алименты: эти долги не списываются ни при каких обстоятельствах.
Трудовые долги ИП: в случае если банкрот имел статус ИП, то ему придется выплатить долги по зарплате.
Моральный вред и субсидиарная ответственность: требования о возмещении морального вреда, а также долги, возникшие из-за привлечения гражданина к субсидиарной ответственности или взыскания с него убытков, причиненных юридическому лицу (умышленно или по грубой неосторожности).
Вред имуществу: если он был причинен умышленно или неосторожно, то придется компенсировать все.
Начало банкротства не гарантирует автоматического списания долгов. Есть риски, в том числе, связанные с агрессивной рекламой по списанию долгов. Часто это оказывается лишь рекламой и вгоняет человека в еще большие обязательства.
Предложения вроде «банкротство под ключ» или «спишем долги с сохранением активов» часто вводят граждан в заблуждение. Сутырина пояснила, что вместо того, чтобы направлять средства на частичное погашение требований кредиторов через специальный счет (как того требует закон), должник тратит их на оплату сомнительных услуг.
Если будет доказано, что единственной целью гражданина было освобождение от долгов при сохранении имущества с минимальным удовлетворением требований кредиторов, суд расценит это как недобросовестное поведение и откажет в списании задолженности.
Наконец, сокрытие информации от кредиторов в ходе процедуры также является критической ошибкой. По словам эксперта, если должник утаит свои обязательства, о которых кредиторы не знали и не должны были знать на момент завершения реализации имущества, суд не освободит его от этих долгов. Таким образом, попытка обмануть систему может привести к тому, что человек останется и без денег, и с полным бременем невыплаченных обязательств.