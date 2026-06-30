Адвокат Сутырина: банкротство не избавит полностью от всех долгов

Наконец, сокрытие информации от кредиторов в ходе процедуры также является критической ошибкой. По словам эксперта, если должник утаит свои обязательства, о которых кредиторы не знали и не должны были знать на момент завершения реализации имущества, суд не освободит его от этих долгов. Таким образом, попытка обмануть систему может привести к тому, что человек останется и без денег, и с полным бременем невыплаченных обязательств.