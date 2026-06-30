ЦБ снизил оценку внешнего долга России до $299 млрд

Государственный долг состоит из общей суммы задолженности правительства, накопленной для покрытия дефицитов бюджета. В начале июня президент Владимир Путин заявил, что уровень госдолга составляет 16,4% ВВП. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу 2026 года госдолг вырастет до 19,1% ВВП.