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В Пулково в ночь на 1 июля пройдут тренировки сотрудников

В петербургском аэропорту Пулково в ночь на 1 июля пройдут плановые тренировочные учения. Цель — отработка взаимодействия служб и алгоритмов действий сотрудников в нештатных ситуациях. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

В петербургском аэропорту Пулково в ночь на 1 июля пройдут плановые тренировочные учения. Цель — отработка взаимодействия служб и алгоритмов действий сотрудников в нештатных ситуациях. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Во время учений в терминале планируется специальное звуковое оповещение, а также временное изменение информации на табло и экранах над стойками регистрации. Рейсы будут обслуживаться в штатном режиме.

«Плановые тренировочные учения в аэропорту Пулково проводятся исключительно для отработки действий сотрудников и взаимодействия служб. Это внутреннее мероприятие, не предусматривающее привлечения пассажиров», — подчеркнули в пресс-службе аэропорта. Съемка и присутствие СМИ не планируется, уточнили в Пулково.

Предыдущие тренировки в Пулково прошли в феврале. Сотрудники силовых ведомств отрабатывали действия на случай теракта.

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