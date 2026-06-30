Продажа топлива по QR-кодам в Севастополе 1 июля отменена

В городе работают только две частные сети — ТЭС и АТАН, на них действует лимит в 20 л топлива на одного человека. Севастопольцы могут заранее получить QR-код, по которому бензин отпускается на заправках этих сетей. В некоторые дни власти ограничивают и эту возможность из-за проблем с поставками. По словам Михаила Развозжаева, ограничения на продажу топлива в Севастополе продлятся не менее месяца.