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Продажа топлива по QR-кодам в Севастополе 1 июля отменена

Жители Севастополя не смогут получить QR-коды для покупки топлива на АЗС 1 июля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. На сайте с информацией о заправках в городе на 22:06 мск нет данных о наличии топлива на какой-либо АЗС.

Жители Севастополя не смогут получить QR-коды для покупки топлива на АЗС 1 июля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. На сайте с информацией о заправках в городе на 22:06 мск нет данных о наличии топлива на какой-либо АЗС.

«Обращаюсь ко всем: стоять в очередях на АЗС 'ТЭС» завтра бессмысленно", — написал господин Развозжаев в Telegram-канале. Он объяснил, что 1 июля на заправках ТЭС заправиться смогут машины коммунальных служб, скорой помощи, силовых структур и общественного транспорта.

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая на фоне участившихся ударов БПЛА. Через месяц в городе объявили ЧС — такой правовой режим позволяет оперативно решать экономические вопросы, объясняли власти.

В городе работают только две частные сети — ТЭС и АТАН, на них действует лимит в 20 л топлива на одного человека. Севастопольцы могут заранее получить QR-код, по которому бензин отпускается на заправках этих сетей. В некоторые дни власти ограничивают и эту возможность из-за проблем с поставками. По словам Михаила Развозжаева, ограничения на продажу топлива в Севастополе продлятся не менее месяца.

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