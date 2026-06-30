Экономист Беляев назвал лучший вариант вложения средств

Банковский вклад на сегодняшний день является лучшим и безальтернативным способом сохранения и приумножения сбережений для обычных граждан. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев.
Эксперт отметил, что другие финансовые инструменты требуют либо большого стартового капитала, либо профессиональных знаний и постоянного мониторинга рынка. Аналитик добавил, что инвестиции в золото подходят только для долгосрочных стратегий, так как для выхода на прибыль требуются годы, а простым людям невозможно надолго заморозить средства.
По его словам, ключевая ставка находится на уровне 14,25 процента и сохранится на отметке выше десяти процентов как минимум в течение года. Такое положение дел делает банковские депозиты единственным надежным вариантом, поскольку доходность по ним превышает официальную инфляцию, что является нетипичной ситуацией для банковской системы.
Ранее финансист Кирилл Селезнев назвал самый выгодный срок банковского вклада.