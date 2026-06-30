Экономист Беляев назвал лучший вариант вложения средств

По его словам, ключевая ставка находится на уровне 14,25 процента и сохранится на отметке выше десяти процентов как минимум в течение года. Такое положение дел делает банковские депозиты единственным надежным вариантом, поскольку доходность по ним превышает официальную инфляцию, что является нетипичной ситуацией для банковской системы.