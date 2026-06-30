ЦБ обследует вложения в криптовалюты и кредитование криптокомпаний

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Банк России с апреля по октябрь 2026 года проведет обследование вложений в криптовалюты и кредитования криптокомпаний. Об это сообщается в материалах, опубликованных на сайте регулятора.
«Обследование проводится с целью оценки вложений поднадзорных организаций в криптовалюты, в том числе с целью хеджирования рисков, а также их объема кредитования криптокомпаний за II — III кварталы 2026 года», — говорится в материалах.
Срок предоставления данных: за II квартал 2026 года — 20 июля, за III квартал 2026 года — 20 октября, уточнили в регуляторе.
Помимо этого, Центробанк проведет анкетирование физических лиц, получающих или отправляющих трансграничные денежные переводы за первое полугодие 2026 года. «Срок предоставления данных: не позднее 40 календарных дней после проведения анкетирования», — добавили в регуляторе.