Иран экспортировал более 40 млн баррелей нефти после снятия блокады США

«После снятия морской блокады противник отступил, и проход для торговых судов и нефтяных танкеров исламской республики через Оманский залив и Ормузский пролив был открыт. С момента снятия блокады по сегодняшний день было экспортировано более 40 млн баррелей нефти», — сказал он в интервью иранской гостелерадиокомпании.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда американская сторона снимет морскую блокаду, а исламская республика восстановит судоходство в Ормузском проливе. Однако напряжение в регионе сохраняется из-за периодических ударов США по Ирану, который отвечает атаками на американские базы в странах Персидского залива.