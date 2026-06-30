Иран экспортировал более 40 млн баррелей нефти после снятия блокады США

«После снятия морской блокады противник отступил, и проход для торговых судов и нефтяных танкеров исламской республики через Оманский залив и Ормузский пролив был открыт. С момента снятия блокады по сегодняшний день было экспортировано более 40 млн баррелей нефти», — сказал он в интервью иранской гостелерадиокомпании.