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Иран экспортировал более 40 млн баррелей нефти после снятия блокады США

Председатель Меджлиса исламской республики Мохаммад Багер Галибаф напомнил, что проход для торговых судов и нефтяных танкеров через Оманский залив и Ормузский пролив был открыт.

ТЕГЕРАН, 30 июня. /ТАСС/. Власти Ирана смогли осуществить экспорт более 40 млн баррелей иранской нефти за рубеж с момента полного снятия морской блокады со стороны США. Об этом сообщил председатель Меджлиса (парламента) исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

«После снятия морской блокады противник отступил, и проход для торговых судов и нефтяных танкеров исламской республики через Оманский залив и Ормузский пролив был открыт. С момента снятия блокады по сегодняшний день было экспортировано более 40 млн баррелей нефти», — сказал он в интервью иранской гостелерадиокомпании.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда американская сторона снимет морскую блокаду, а исламская республика восстановит судоходство в Ормузском проливе. Однако напряжение в регионе сохраняется из-за периодических ударов США по Ирану, который отвечает атаками на американские базы в странах Персидского залива.

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