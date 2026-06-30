Иран стал продавать нефть на 20% дороже после приостановки санкций США

«Некоторые говорили, что снятие санкций — это несбыточное обещание. Однако санкции были сняты, и теперь иранская нефть продается на 20% дороже, а выручка за нее поступает на счета», — сказал он в интервью иранской гостелерадиокомпании.
22 июня Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина опубликовало документ, который свидетельствует, что Соединенные Штаты выдали генеральную лицензию на производство, поставки и продажу иранской нефти и нефтепродуктов.
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