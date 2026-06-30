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Иран стал продавать нефть на 20% дороже после приостановки санкций США

Председатель парламента республики Мохаммад Багер Галибаф заявил, что выручка за нее поступает на счета.

ТЕГЕРАН, 30 июня. /ТАСС/. Иран после приостановки действия американских санкций на продажу иранской нефти и ее производных стал экспортировать энергоресурсы по цене на 20% дороже, чем до конфликта с США. Об этом заявил председатель Меджлиса (парламента) исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

«Некоторые говорили, что снятие санкций — это несбыточное обещание. Однако санкции были сняты, и теперь иранская нефть продается на 20% дороже, а выручка за нее поступает на счета», — сказал он в интервью иранской гостелерадиокомпании.

22 июня Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина опубликовало документ, который свидетельствует, что Соединенные Штаты выдали генеральную лицензию на производство, поставки и продажу иранской нефти и нефтепродуктов.

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