Место для строительства Южной АЭС определят до конца 2026 года

Он уточнил, что станция может быть построена в Волгодонске рядом с Ростовской АЭС. Южная станция будет состоять из двух блоков. Сальников также отметил, что строительство двухблочной станции на юге России предусмотрено программой развития атомной энергетики РФ до 2042 года.