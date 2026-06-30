Место для строительства Южной АЭС определят до конца 2026 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июня. /ТАСС/. Место строительства Южной атомной электростанции (АЭС), которая станет второй станцией в ЮФО, будет определено до конца 2026 года. Об этом сообщил журналистам директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.
В Ростовской области работает единственная на Юге России атомная станция. Ростовская АЭС расположена в городе Волгодонске и обеспечивает около 70% выработки электроэнергии в регионе, а также 28% — во всей Объединенной энергосистеме Юга России. В состав станции входит четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1000. Строительство второй АЭС необходимо из-за нарастающего дефицита мощности в энергосистеме региона.
«До конца года решение будет принято. Сроки ввода блоков в постановлении правительства определены жестко. Время течет, пора начинать проект», — сказал Сальников.
Он уточнил, что станция может быть построена в Волгодонске рядом с Ростовской АЭС. Южная станция будет состоять из двух блоков. Сальников также отметил, что строительство двухблочной станции на юге России предусмотрено программой развития атомной энергетики РФ до 2042 года.
По словам Сальникова, строительство двух энергоблоков рядом с Ростовской АЭС имеет ряд преимуществ: это позволит использовать уже существующую инфраструктуру, а также расположенный поблизости завод «Атоммаш», который производит оборудование для атомных станций.