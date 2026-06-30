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Вэнс: КНР опережает США в развитии ИИ благодаря строительству энергомощностей

Соединенные Штаты боятся строить энергетические мощности из-за экологического движения, утверждает американский вице-президент.

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Китай опережает США в сфере искусственного интеллекта благодаря активному развитию энергетической инфраструктуры, необходимой для работы дата-центров. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью журналисту Майклу Ноулзу.

«Я считаю, что китайцы опережают нас в сфере искусственного интеллекта только в одном — они не боятся строить новые энергетические мощности, а мы боимся. Именно здесь экологическое движение в США столкнется с реальностью. Если компании, занимающиеся ИИ, не поймут этого, первыми жертвами этого противостояния между строительством новых энергомощностей и экологическим движением станут американские дата-центры искусственного интеллекта», — сказал Вэнс.

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