Падение мировых цен на нефть во втором квартале вышло на уровень 2020 года

После начала операции США и Израиля против Ирана в феврале Исламская республика заблокировала Ормузский пролив — до начала боевых действий через него проходило около 20% мировых поставок нефти. После первых новостей о достижении соглашения между Вашингтоном и Тегераном котировки на нефть начали падать. 24 июня они впервые вернулись к довоенному уровню.