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Падение мировых цен на нефть во втором квартале вышло на уровень 2020 года

По итогам второго квартала 2026 года фьючерсы нефти марки Brent упали на 38,4%, WTI — на 31,4%. Последний раз такое снижение котировок наблюдалось во время пандемии в 2020 году, пишет Bloomberg. Тогда стоимость нефти падала на 66%.

По итогам второго квартала 2026 года фьючерсы нефти марки Brent упали на 38,4%, WTI — на 31,4%. Последний раз такое снижение котировок наблюдалось во время пандемии в 2020 году, пишет Bloomberg. Тогда стоимость нефти падала на 66%.

Только за июнь котировки нефти обеих марок снизились на 20,8% и 20,4%. За 30 июня сентябрьские фьючерсы Brent подешевели на 0,31%, августовские фьючерсы на WTI — на 1,77%. Bloomberg отмечает, что резкое падение цен на нефть вызвано открытием Ормузского пролива. На этом фоне все больше судов покидают Персидский залив, а объемы нефтедобычи растут.

После начала операции США и Израиля против Ирана в феврале Исламская республика заблокировала Ормузский пролив — до начала боевых действий через него проходило около 20% мировых поставок нефти. После первых новостей о достижении соглашения между Вашингтоном и Тегераном котировки на нефть начали падать. 24 июня они впервые вернулись к довоенному уровню.

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