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Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 1 июля

Нацбанк Беларуси понизил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 1 июля, среду.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком изменены курсы валют на 1 июля, среду. Так, в первый день июля курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали ниже.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на среду, 1 июля, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9041 белорусского рубля, 1 евро — 3,3099 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7384 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, определенными на вторник, 30 июня, курс доллара, курс евро и курс российского рубля уменьшились в среду, 1 июля. Сильнее в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0025 белрубля, курс евро понизился на 0,0045 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0002 белрубля.

Также Нацбанк ввел новшества, касающиеся курса доллара.

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