В России началась обязательная маркировка шоколада и карамели

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. В России с 1 июля стартовала обязательная маркировка сладостей — шоколадных изделий, в том числе шоколадных плиток, драже, карамели и жевательной резинки. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Благодаря маркировке покупатели смогут в один клик проверить легальность и безопасность продукции через мобильное приложение “Честный знак”. После сканирования кода потребитель увидит информацию о товаре, его производителе или импортере, а также сможет сверить сведения о составе продукции. Это позволит убедиться, что данные, указанные на упаковке, соответствуют информации, которую производитель или импортер передал в государственную систему маркировки», — рассказали в Центре развития перспективных технологий (оператор системы «Честный знак», ЦРПТ).
В организации добавили, что для потребителей это дополнительный инструмент защиты от потенциально небезопасной, фальсифицированной или просто некачественной продукции.
Кроме этого, теперь участники оборота обязаны передавать в систему сведения о розничной продаже косметики и бытовой химии, а также сведения об их обороте с использованием электронного документооборота. Нововведение затронет широкий перечень товаров, включая мыло и моющие средства, средства для ухода за волосами и бритья и косметическую продукцию.
«Передача сведений о продажах сделает рынок более прозрачным и повысит ответственность всех участников товаропроводящей цепи. А данные маркировки, которыми уже пользуются более 70% участников системы “Честный знак”, станут ценным инструментом и для самого бизнеса в отрасли. Они помогают точнее планировать производство и поставки, управлять ассортиментом, складскими запасами и маркетинговыми активностями», — отметили в ЦРПТ.