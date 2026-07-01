В России началась обязательная маркировка шоколада и карамели

«Благодаря маркировке покупатели смогут в один клик проверить легальность и безопасность продукции через мобильное приложение “Честный знак”. После сканирования кода потребитель увидит информацию о товаре, его производителе или импортере, а также сможет сверить сведения о составе продукции. Это позволит убедиться, что данные, указанные на упаковке, соответствуют информации, которую производитель или импортер передал в государственную систему маркировки», — рассказали в Центре развития перспективных технологий (оператор системы «Честный знак», ЦРПТ).