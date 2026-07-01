В России ужесточили правила предоставления микрозаймов для МФО

«С 1 июля такой подход исключен. Например, если человек оформляет заем через интернет, ему больше не нужно выискивать в тексте скрытые опции и снимать лишние галочки. Все дополнительные услуги предлагаются отдельно, и от них можно отказаться. А сам договор должен быть составлен так, чтобы заемщик видел все условия, включая те, что могут быть ему невыгодны», — заключил Игошин.