В России вступил в силу «зеленый» стандарт для многоквартирных домов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Межгосударственный стандарт для «зеленых» многоквартирных домов (МКД) вступил в силу с 1 июля.
Документ разработан ДОМ.РФ совместно с федеральным центром нормирования, стандартизации и технической оценки в строительстве (ФАУ «ФЦС») при поддержке Минстроя России. Он заменит действовавший с 2022 года национальный «зеленый» ГОСТ Р для МКД.
Межгосударственный «зеленый» стандарт носит добровольный характер и содержит 58 критериев оценки. Документ структурирован по десяти категориям, охватывающим все этапы жизненного цикла здания — от проектирования до эксплуатации — и предусматривает три уровня рейтингового значения: «Бронза», «Серебро» и «Золото», уточнили в ДОМ.РФ. Также будет проверяться наличие в пешеходной доступности инфраструктуры, критически важной для граждан.
Нововведение будет распространено по институтам стандартизации стран СНГ и Евразийского экономического союза для принятия его в качестве национального. Российским застройщикам и производителям стройматериалов ГОСТ позволит подтверждать на рынках соседних стран качество своих проектов и повышать их инвестиционную привлекательность.
Как отмечал ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, новый межгосударственный стандарт позволит последовательно повышать качество жилья, тиражировать лучшие практики и формировать единое нормативное пространство для «зеленого» жилищного строительства на пространстве СНГ.
Стандарт качества.
Директор по продукту девелопера «Сити21» Дарья Постникова отметила, что «зеленые» стандарты представляют собой комплексную систему критериев для проектирования, строительства и эксплуатации новостроек — с необходимой инфраструктурой и экономным потреблением энергоресурсов.
«Современные покупатели все чаще обращают внимание на наличие подобных сертификатов и интересуются энергоэффективностью здания, поскольку понимают, что ряд характеристик дома влияют на качество жизни и размер коммунальных платежей. Разработка межгосударственного “зеленого” стандарта в первую очередь положительно скажется на качестве строительства и уровне проживания в новостройках», — отметила эксперт.
Кроме того, по ее словам, банки поддерживают концепцию «зеленого» строительства и предлагают льготные условия кредитования для объектов, соответствующих этим стандартам.