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В России вступил в силу новый ГОСТ на тетради

Он устанавливает параметры, технические требования и размеры.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Новый ГОСТ на тетради вступил в силу в России взамен действовавшего с 1991 года стандарта. Он распространяется на общие тетради для личного использования и устанавливает основные параметры и размеры, а также технические требования к ним, говорится в тексте документа.

Согласно ГОСТу, тетради изготавливают объемом 30, 36, 40, 48, 60, 80, 96, 120 листов. А предельные отклонения количества листов в тетрадях не должны превышать +2 листа. При этом по согласованию с потребителем допускается изготовлять тетради других объемов.

Тетради изготавливают в одну горизонтальную линию с верхним и нижним полями, в клетку, а также с боковым полем и без него, в точку. Толщина линий, образующих строки и клетки, должна быть от 0,1 до 0,4 мм. При этом интенсивность цвета линий в одной тетради должна быть одинаковой на всех страницах.

В тетрадях не допускаются надрывы, помарки, порезы, подтеки клея, отслоения, складки, пузыри, матовые полосы и другие дефекты, ухудшающие товарный вид изделия.