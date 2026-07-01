В России вступил в силу новый ГОСТ на тетради

Тетради изготавливают в одну горизонтальную линию с верхним и нижним полями, в клетку, а также с боковым полем и без него, в точку. Толщина линий, образующих строки и клетки, должна быть от 0,1 до 0,4 мм. При этом интенсивность цвета линий в одной тетради должна быть одинаковой на всех страницах.