Белоруссия начинает опытно-промышленную эксплуатацию цифрового рубля

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Белоруссия с 1 июля начинает опытно-промышленную эксплуатацию цифрового рубля, что позволит Нацбанку республики отработать конкретные механизмы обращения новой формы валюты.
Проект создания белорусской цифровой валюты стартовал несколько лет назад, в его рамках Национальный банк планирует снизить издержки для граждан, бизнеса и государства при осуществлении платежей и переводов, содействовать внедрению инновационных продуктов и сервисов, создать новые виды механизмов для платежей и переводов, в том числе для трансграничных расчетов. «Предполагается, что цифровой рубль откроет возможности для трансформации ключевых процессов в экономике. Его использование способно повысить скорость, прозрачность и безопасность финансовых операций. Ожидается, что для бизнеса комиссии за операции с цифровыми рублями будут ниже, чем при использовании транзакционной платежной системы или эквайринга», — отметил председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Белоруссии по экономике, бюджету и финансам Роман Бродов на заседании в начале недели.
Ранее зампред правления Национального банка Белоруссии Александр Егоров рассказывал, что опытная эксплуатация позволит финрегулятору отработать конкретные кейсы обращения цифрового рубля: каким образом это будет выглядеть как на стороне банков с точки зрения дистанционных каналов доступа к цифровому счету, так и на стороне национального банка, и отработки алгоритмов системы блокчейн, которые находятся на стороне национального банка.
Массовое использование не будет обязательным.
На заседании комиссии по экономике начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Антон Подрез обратил внимание на то, что массовое использование белорусского цифрового рубля не будет являться обязательным. «Национальный банк начал реализацию проекта по внедрению цифрового рубля по многим причинам. Это уменьшение зависимости от импорта платежных технологий — соответственно, снижение комиссионных расходов в пользу операторов международных платежных систем. Это и обеспечение технологического развития платежного рынка страны, уменьшение трансакционных издержек. Также это создание дополнительных условий для осуществления платежей в национальной валюте», — пояснил он.
Законопроект «Об изменении законов по вопросам цифрового белорусского рубля» принят депутатами в первом чтении в конце марта, в настоящее время идет подготовка ко второму чтению. Предусмотрено, что цифровой белорусский рубль представляет собой новую дополнительную форму безналичных денег, которые в отличие от существующей формы учитываются не на банковских счетах, а на цифровых счетах в Национальном банке. Ранее член постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Алексей Райко отмечал, что законопроект не предусматривает исключения наличных денежных средств из оборота. Цифровой белорусский рубль планируется внедрять в трансграничных платежах, в том числе в рамках ЕАЭС. С сентября внедрение цифрового рубля планируется в России, в Китае уже функционирует цифровой юань.