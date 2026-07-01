Белоруссия начинает опытно-промышленную эксплуатацию цифрового рубля

Проект создания белорусской цифровой валюты стартовал несколько лет назад, в его рамках Национальный банк планирует снизить издержки для граждан, бизнеса и государства при осуществлении платежей и переводов, содействовать внедрению инновационных продуктов и сервисов, создать новые виды механизмов для платежей и переводов, в том числе для трансграничных расчетов. «Предполагается, что цифровой рубль откроет возможности для трансформации ключевых процессов в экономике. Его использование способно повысить скорость, прозрачность и безопасность финансовых операций. Ожидается, что для бизнеса комиссии за операции с цифровыми рублями будут ниже, чем при использовании транзакционной платежной системы или эквайринга», — отметил председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Белоруссии по экономике, бюджету и финансам Роман Бродов на заседании в начале недели.