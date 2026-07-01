Западное СМИ увидело симптомы глубокого кризиса в Германии

По мнению авторов материала, упадок затронул не только спорт, но и некогда эталонные отрасли экономики. За последнее десятилетие, напоминает издание, автомобильный сектор и промышленная база Германии утратили былой блеск. В качестве иллюстрации приводится контраст: в 2014 году немцы разгромили Бразилию со счетом 7:1, а VW готовился стать мировым лидером, тогда как сейчас компания объявляет о сокращении десятков тысяч сотрудников, а Bosch готовится к масштабным увольнениям.