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В России с 1 июля ужесточили правила выдачи микрозаймов: что важно знать

Игошин: правила предоставления микрозаймов ужесточили для МФО в России.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июля в России вступили в силу новые правила предоставления микрозаймов, направленные на усиление защиты прав клиентов микрофинансовых организаций. Об этом ТАСС напомнил депутат Госдумы Игорь Игошин.

Политик уточнил, что утвержденный Банком России обновленный стандарт запрещает МФО автоматически включать согласие заемщика на допуслуги, такие как страхование или юридическое сопровождение. Теперь согласие на каждую из них должно оформляться отдельно и осознанно.

Документ вводит запрет на использование визуальных приемов, затрудняющих восприятие условий договора. Новые требования распространяются и на оформление займов в онлайн-формате.

Ранее KP.RU сообщал, что почти половина всей задолженности россиян по кредитам приходится на людей, выплачивающих три и более ссуды. В настоящее время их насчитывается примерно 11,3 млн человек. Средний объем задолженности достигает 1,6 млн рублей.

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