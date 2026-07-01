Компания лишилась прав на гидротехническое сооружение в Приморье

С иском обратился прокурор Приморского края. Надзорное ведомство потребовало признать незаконным право собственности компании на гидротехническое сооружение, расположенное на мысе Анна. Кроме того, прокурор настаивал на том, чтобы официально зарегистрировать этот объект недвижимости за Российской Федерацией.