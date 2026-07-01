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«Мегафон» даст возможность абонентам видеть имена звонящих

В компании заявили, что на экране принимающего вызов будет появляться «визитка» с именем.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Абоненты оператора «Мегафон» смогут указывать свое имя при исходящих вызовах, чтобы те, кому они звонят, их видели. Это реализовано в опции «Подпись номера», сообщили в пресс-службе телеком-компании.

Раньше это было доступно только бизнесу. «Принцип работы аналогичен решению для юридических лиц: на экране принимающего вызов появляется “визитка” с именем — и звонок перестает быть неизвестным», — уточнили в «Мегафоне».

«Подписью» система считает Ф. И. О. из договора об услугах связи. Если контакт уже записан в телефонной книге, телефон покажет привычное имя. Опция подключается в личном кабинете или мобильном приложении в разделе «Управление звонками» за 3 рубля в день.

С 1 сентября 2025 года любой бизнес должен маркировать исходящие вызовы — так, чтобы на экране получателя отображались название компании или бренда и цель звонка.