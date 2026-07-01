Волонтёрам в России могут добавить пенсионные баллы: подробности

В России работающим волонтерам должны полагаться надбавки к пенсии в виде дополнительных баллов. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков.
По его мнению, требуется внедрить механизм поощрений, который будет способствовать росту числа добровольцев.
«Я бы подумал над какими-то еще формами поддержки… Например, это могут быть баллы к пенсии для работающих граждан. Или это может быть выдаваемая при отработке определенного количества часов социальная карта для проезда в общественном транспорте», — сказал он для ТАСС.
Новичков считает, что добровольчество должно мотивировать не только детей и молодежь, но и людей среднего и старшего возрастов.
Накануне в ГД также выступили с предложением суммировать пенсионные баллы россиянам, работающим по совместительству.