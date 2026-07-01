В России с 1 июля изменится порядок расчёта больничных и пособий

Эксперт пояснил, что раньше при наступлении страхового случая СФР обращался за данными к работодателям. Теперь же основой для расчетов послужат сведения из индивидуальных лицевых счетов. При этом, если информации будет недостаточно, фонд сохранит право запрашивать дополнительные данные у работодателя, как это делалось и раньше.