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В России с 1 июля изменится порядок расчёта больничных и пособий

Юрист Хромченко: выплаты по больничным будут расчитывать по данным счёта.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июля Социальный фонд будет начислять больничные, декретные, пособия на детей до 1,5 лет и выплаты при рождении автоматически, используя данные индивидуальных лицевых счетов. Об этом РИА Новости рассказал юрист Максим Хромченко.

Эксперт пояснил, что раньше при наступлении страхового случая СФР обращался за данными к работодателям. Теперь же основой для расчетов послужат сведения из индивидуальных лицевых счетов. При этом, если информации будет недостаточно, фонд сохранит право запрашивать дополнительные данные у работодателя, как это делалось и раньше.

Напомним, что с 1 июля также вводится новый порядок регистрации сделок с недвижимостью, теперь покупать и продавать жилье можно с помощью биометрии.

Кроме этого, с начала июля родители получат право запрашивать выписки по счетам и вкладам своих детей в возрасте от 14 до 18 лет. Для этого будет достаточно предъявить свидетельство о рождении или документ об усыновлении.