ЛДПР предложила направлять компенсацию за аренду жилья работников МВД на ипотеку

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработали законопроект, которым предлагается разрешить сотрудникам органов внутренних дел использовать ежемесячную компенсацию за аренду жилья для погашения ипотечного кредита. Документ, направленный на отзыв правительства РФ, есть в распоряжении ТАСС.
Законопроектом предлагается внести изменения в закон «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации». Согласно инициативе, по желанию сотрудника компенсация за аренду жилья сможет направляться на ежемесячное погашение ипотечного кредита, оформленного для приобретения единственного жилья. Порядок предоставления такой меры должно определить правительство РФ.
Как сообщил ТАСС Слуцкий, в мае ЛДПР направила письмо министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением внедрить такой механизм и получила поддержку ведомства. «В мае мы направляли письмо министру внутренних дел Владимиру Александровичу Колокольцеву с просьбой внедрить данный механизм и получили поддержку этой инициативы со стороны ведомства. Поэтому сегодня ЛДПР направляет соответствующий законопроект на заключение кабмина. Такой подход не потребует дополнительных расходов бюджета, но позволит тысячам сотрудников вместо оплаты чужой квартиры начать выплачивать средства за свою собственную», — сказал ТАСС Слуцкий.
Как отмечается в пояснительной записке, сейчас сотрудники МВД могут получить служебное жилье, компенсацию за аренду жилья или единовременную социальную выплату на покупку или строительство жилья. При этом очередь на получение такой выплаты остается значительной. По данным из документа, в 2025 году в ней состояли более 77 тыс. человек, а ожидание выплаты в отдельных регионах может занимать десятки лет.
По мнению авторов законопроекта, предлагаемая мера позволит сотрудникам МВД быстрее приобрести собственное жилье, а также сократит число претендентов на единовременную социальную выплату и повысит эффективность использования бюджетных средств.