ЛДПР предложила направлять компенсацию за аренду жилья работников МВД на ипотеку

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас сотрудники МВД могут получить служебное жилье, компенсацию за аренду жилья или единовременную социальную выплату на покупку или строительство жилья. При этом очередь на получение такой выплаты остается значительной. По данным из документа, в 2025 году в ней состояли более 77 тыс. человек, а ожидание выплаты в отдельных регионах может занимать десятки лет.