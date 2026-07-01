«Контур. Фокус» назвал лидеров по числу кофеен среди городов в России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Москва, Санкт-Петербург и Краснодар возглавили рейтинг российских городов по количеству кофеен, общее число которых в стране превысило 20 тыс. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков сервиса «Контур. Фокус», с которыми ознакомился ТАСС.
«Аналитики “Контур. Фокуса” собрали данные по количеству кофеен в городах России по состоянию на июнь 2026 года. На долю Москвы приходится 20,14% всех кофеен Российской Федерации (4183). В топ-5 по числу заведений для кофеманов также попали Санкт-Петербург — 2165 заведений, Краснодар — 627, Новосибирск — 523, Екатеринбург — 517», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в России на июнь 2026 года насчитывается 20 768 кофеен. Меньше всего заведений среди городов-миллионников расположено в Волгограде. Там насчитывается всего 156 кофеен.
В топ-10 городов по количеству заведений также вошли Сочи — 373 кофейни, Пермь — 371, Ростов-на-Дону — 326, Челябинск — 276 и Казань — 273.