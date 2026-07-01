«Контур. Фокус» назвал лидеров по числу кофеен среди городов в России

«Аналитики “Контур. Фокуса” собрали данные по количеству кофеен в городах России по состоянию на июнь 2026 года. На долю Москвы приходится 20,14% всех кофеен Российской Федерации (4183). В топ-5 по числу заведений для кофеманов также попали Санкт-Петербург — 2165 заведений, Краснодар — 627, Новосибирск — 523, Екатеринбург — 517», — говорится в сообщении.