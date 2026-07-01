SuperJob: выпускники МГИМО лидируют по зарплате в сфере экономики

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. МГИМО лидирует в рейтинге вузов по уровню зарплат выпускников, занятых в сфере экономики и финансов. Это следует из исследования SuperJob, которое есть в распоряжении ТАСС.
«МГИМО уверенно удерживает лидерство: медианная зарплата выпускников — 230 тыс. рублей в месяц (+30 000, или +15% к 2025)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о выпускниках, которые окончили вузы в 2020—2025 годах.
На втором месте — НИУ ВШЭ, зарплаты выпускников составляют 200 тыс. рублей, указывается в исследовании.
Порядка 195 тыс. рублей получают выпускники Финансового университета при Правительстве РФ и МГУ им. Ломоносова, следует из материалов.