Аналитики выяснили, что каждый четвертый россиянин уже опробовал оплату частями

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Каждый четвертый россиянин (25%) уже использовал возможности сервисов оплаты частями (BNPL, buy now, pay later — купи сейчас, заплати потом), наиболее часто к нему прибегают люди в возрасте 35−44 лет, указано в исследовании Rambler&Co и Сбера (есть у ТАСС).
11% респондентов делают покупки таким образом регулярно, а 14% — использовали этот способ несколько раз. Еще 44% знают о такой опции, но пока не пользовались ей. В то же время почти треть опрошенных (31%) признались, что впервые услышали о таком способе оплаты во время опроса.
Большинство тех, кто использует оплату частями, делает это нечасто: 67% — один-два раза в год, 22% — несколько раз в год. Примерно раз в месяц используют такие сервисы 7%. И только 4% прибегают к этому механизму несколько раз в месяц.
Самая популярная категория товаров, в которой применяют оплату частями, — электроника и бытовая техника (28%). 12% пользуются сервисом при покупке товаров для дома и ремонта, 10% — во время шопинга (одежда, обувь, аксессуары). Среди менее популярных категорий — образование и курсы, спортивные и детские товары, путешествия и билеты, а также медицинские услуги. 27% респондентов выбрали вариант «другое».
Почти каждый четвертый (24%) прибегает к оплате частями, когда не хочется выводить деньги из накоплений. 19% делают это в ожидании зарплаты или иных доходов, 18% — при появлении выгодной акции или скидки, чтобы приобрести нужную вещь по максимально выгодной цене. 16% отметили крупные семейные покупки. По 4% используют сервис при покупке подарков или на сезонных распродажах. Для большинства респондентов использование оплаты частями — продуманное финансовое решение. Наиболее часто к нему прибегают люди в возрасте 35−44 лет (34%). В целом 73% всей аудитории сервисов оплаты частями старше 35 лет. Только 13% приходится на молодых людей в возрасте 18−24 лет и еще 14% — на аудиторию в возрасте 25−34 лет.
Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 15 по 25 июня 2026 года, в нем приняли участие более 2 000 интернет-пользователей.