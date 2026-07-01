Аналитики выяснили, что каждый четвертый россиянин уже опробовал оплату частями

Почти каждый четвертый (24%) прибегает к оплате частями, когда не хочется выводить деньги из накоплений. 19% делают это в ожидании зарплаты или иных доходов, 18% — при появлении выгодной акции или скидки, чтобы приобрести нужную вещь по максимально выгодной цене. 16% отметили крупные семейные покупки. По 4% используют сервис при покупке подарков или на сезонных распродажах. Для большинства респондентов использование оплаты частями — продуманное финансовое решение. Наиболее часто к нему прибегают люди в возрасте 35−44 лет (34%). В целом 73% всей аудитории сервисов оплаты частями старше 35 лет. Только 13% приходится на молодых людей в возрасте 18−24 лет и еще 14% — на аудиторию в возрасте 25−34 лет.