Экономист Балынин сказал, как россиянам законно снизить налоговую нагрузку

«Соответственно, сумма экономии на уплате НДФЛ (с учётом обложения НДФЛ по налоговой ставке в 13%) составляет 2886 рублей (13% от 22 200 рублей) ежемесячно каждому родителю. Соответственно, на семью из приведённого примера в год за счёт стандартных налоговых вычетов получится законно снизить объём налоговых платежей на 69 264 рубля», — пояснил экономист.