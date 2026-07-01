Экономист Балынин сказал, как россиянам законно снизить налоговую нагрузку

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в эксклюзивном комментарии для aif.ru напомнил о правилах предоставления стандартных налоговых вычетов на детей и возможности снизить объём налоговых платежей.
Он напомнил, что размер налогового вычета каждому из родителей на первого ребенка составляет 1400 рублей, на второго — 2800 рублей, на третьего и каждого последующего — 6000 рублей. Родителям-одиночкам данные выплаты предоставляются в двойном размере.
«Предельный доход, до достижения которого сохраняется право на налоговый вычет составляет 450 тысяч рублей. Соответственно, вычет не предоставляется с месяца, когда доход работника превысил данную величину», — уточнил Балынин.
В качестве примера он привел семью с пятью детьми, где каждый из родителей может освободить от налогообложения 22 200 рублей (1400+2800+6000*3).
«Соответственно, сумма экономии на уплате НДФЛ (с учётом обложения НДФЛ по налоговой ставке в 13%) составляет 2886 рублей (13% от 22 200 рублей) ежемесячно каждому родителю. Соответственно, на семью из приведённого примера в год за счёт стандартных налоговых вычетов получится законно снизить объём налоговых платежей на 69 264 рубля», — пояснил экономист.
Балынин напомнил, что если налогоплательщик ранее получал налоговый вычет на детей, то документы представлять работодателю ежегодно теперь не нужно, налоговый вычет на детей предоставляется автоматически.