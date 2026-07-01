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Сколько денег казахстанцы потратили на гадалок и экстрасенсов

Рынок предлагает потребителям множество различных услуг. К ним также относятся гадания и предсказания, которые оказались популярными по итогам 2025 года. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Сфера платных услуг охватывает множество направлений, включая оккультные практики. По данным Telegram-канала DATA HUB, казахстанцы тратят на эти услуги значительные средства. В 2025 году представители оккультных практик выручили 279,6 млн тенге без учета НДС, что значительно меньше, чем в 2024 году (2,9 млрд тенге). Однако эти суммы отражают лишь часть рынка эзотерических услуг, так как не учитывают доходы незарегистрированных лиц и выборочный метод сбора данных Бюро национальной статистики (БНС).

Особенности учета

  1. Незарегистрированные лица: Доходы незарегистрированных оккультных специалистов остаются неизвестными.

  2. Выборочный метод: БНС обследует малые предприятия и ИП выборочно, что приводит к неполному охвату.

Эти нюансы объясняют различия в данных разных лет. Ежегодно перед БНС отчитываются разные гадалки и экстрасенсы с разными доходами.

Данные за 2025 год

  • Гадалки: 222,8 млн тенге.

  • Экстрасенсы: 56,8 млн тенге.

Услуги гадалок наиболее популярны в Костанайской области (216 млн тенге из 222,8 млн). Также популярны в Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях.

Основные клиенты

96% доходов от оккультных услуг приходится на жителей городов. Это может свидетельствовать о том, что в выборку попали преимущественно гадалки из Костанайской области.

В 2024 году основу выборки составляли гадалки из Западно-Казахстанской области и Астаны. Доходы экстрасенсов концентрируются в Мангистауской (65%, 36,9 млн тенге), Карагандинской (26,5%, 15,1 млн тенге) и Восточно-Казахстанской (7%, 4,2 млн тенге) областях.