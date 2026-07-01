Сколько денег казахстанцы потратили на гадалок и экстрасенсов

Сфера платных услуг охватывает множество направлений, включая оккультные практики. По данным Telegram-канала DATA HUB, казахстанцы тратят на эти услуги значительные средства. В 2025 году представители оккультных практик выручили 279,6 млн тенге без учета НДС, что значительно меньше, чем в 2024 году (2,9 млрд тенге). Однако эти суммы отражают лишь часть рынка эзотерических услуг, так как не учитывают доходы незарегистрированных лиц и выборочный метод сбора данных Бюро национальной статистики (БНС).
Особенности учета
Незарегистрированные лица: Доходы незарегистрированных оккультных специалистов остаются неизвестными.
Выборочный метод: БНС обследует малые предприятия и ИП выборочно, что приводит к неполному охвату.
Эти нюансы объясняют различия в данных разных лет. Ежегодно перед БНС отчитываются разные гадалки и экстрасенсы с разными доходами.
Данные за 2025 год
Гадалки: 222,8 млн тенге.
Экстрасенсы: 56,8 млн тенге.
Услуги гадалок наиболее популярны в Костанайской области (216 млн тенге из 222,8 млн). Также популярны в Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях.
Основные клиенты
96% доходов от оккультных услуг приходится на жителей городов. Это может свидетельствовать о том, что в выборку попали преимущественно гадалки из Костанайской области.
В 2024 году основу выборки составляли гадалки из Западно-Казахстанской области и Астаны. Доходы экстрасенсов концентрируются в Мангистауской (65%, 36,9 млн тенге), Карагандинской (26,5%, 15,1 млн тенге) и Восточно-Казахстанской (7%, 4,2 млн тенге) областях.