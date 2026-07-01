Сколько денег казахстанцы потратили на гадалок и экстрасенсов

Сфера платных услуг охватывает множество направлений, включая оккультные практики. По данным Telegram-канала DATA HUB, казахстанцы тратят на эти услуги значительные средства. В 2025 году представители оккультных практик выручили 279,6 млн тенге без учета НДС, что значительно меньше, чем в 2024 году (2,9 млрд тенге). Однако эти суммы отражают лишь часть рынка эзотерических услуг, так как не учитывают доходы незарегистрированных лиц и выборочный метод сбора данных Бюро национальной статистики (БНС).