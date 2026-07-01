В Иркутске суд обязал застройщика устранить дефекты в кладовой МКД

Истец просила обязать застройщика устранить намокание стен в принадлежащей ей кладовой, расположенной в подвале дома, убрать забор со стороны балкона квартиры в соответствии с планом застройки и проектной документацией, увеличить расстояние от окон квартиры до парковочных мест более чем на 10 метров от наружных стен дома, перенести детскую горку от забора, устранить неисправность въездных ворот, обеспечить доступность запасного выхода из подвала, выполнить благоустройство придомовой территории в полном объеме в соответствии с проектной документацией, организовав 41 парковочное место, круговые и сквозные проезды, тротуары, спортивную площадку, пандусы и парковочное место для маломобильных групп населения. Также дольщик требовала взыскать с застройщика компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.