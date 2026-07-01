В Иркутске суд обязал застройщика устранить дефекты в кладовой МКД

IrkutskMedia, 1 июля. В Иркутске суд обязал застройщика устранить строительные дефекты в кладовой многоквартирного дома. При этом требования дольщика, касающиеся благоустройства придомовой территории и общего имущества дома, удовлетворены не были. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона, апелляционная инстанция рассмотрела жалобу на решение Свердловского районного суда по гражданскому делу о защите прав потребителей. Спор между дольщиком и застройщиком возник после выявления недостатков в построенном многоквартирном доме и на прилегающей территории.
Истец просила обязать застройщика устранить намокание стен в принадлежащей ей кладовой, расположенной в подвале дома, убрать забор со стороны балкона квартиры в соответствии с планом застройки и проектной документацией, увеличить расстояние от окон квартиры до парковочных мест более чем на 10 метров от наружных стен дома, перенести детскую горку от забора, устранить неисправность въездных ворот, обеспечить доступность запасного выхода из подвала, выполнить благоустройство придомовой территории в полном объеме в соответствии с проектной документацией, организовав 41 парковочное место, круговые и сквозные проезды, тротуары, спортивную площадку, пандусы и парковочное место для маломобильных групп населения. Также дольщик требовала взыскать с застройщика компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.
Суд первой инстанции установил наличие строительных недостатков кладовой. Стоимость их устранения оценили в 22 тысячи рублей, при этом ответчик признал исковые требования в этой части. Суд обязал застройщика устранить намокание стен в кладовой и взыскал с него компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.
В удовлетворении остальных требований было отказано. Суд указал, что вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирного дома и благоустройством территории, должны решаться на общем собрании собственников. Доказательств принятия такого решения истец не представила, поэтому не вправе требовать изменения конфигурации общего имущества. Кроме того, доводы о неисправности въездных ворот и отсутствии доступа к подвалу не нашли подтверждения в ходе рассмотрения дела.
Иркутский областной суд проверил законность и обоснованность решения первой инстанции и оставил его без изменения, а апелляционную жалобу дольщика — без удовлетворения.
Напомним, после вмешательства приставов застройщик устранил дефекты в витражной конструкции лоджии квартиры в Ленинском районе Иркутска. Хозяйка помещения обнаружила, что окна на балконе протекают, и через суд потребовала от строительной компании провести ремонт по гарантии.