Сергей Абрамов проверил ход реконструкции социальных объектов в Комсомольске-на-Амуре

Проинспектировал первый зампред и «долгострои» города — детский больничный комплекс и онкологический диспансер, где должны быть построены новые корпуса. Сейчас работы там не ведутся. По онкодиспансеру разрабатывается новая проектно-сметная документация, а для детского больничного корпуса определен новый подрядчик, но также потребуется корректировка проекта.