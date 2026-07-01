Накануне первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Сергей Абрамов по поручению главы региона Дмитрия Демешина проверил, как идет реконструкция ряда социальных и инфраструктурных объектов в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Сергей Абрамов проинспектировал реконструкцию детского сада № 134, школы № 38 в микрорайоне “Парус”, причальной стенки Речного вокзала на набережной реки Амур и стадиона “Авангард”», — говорится в сообщении.
О ведущихся работах доложили заместитель председателя правительства края по вопросам строительства Алексей Колеватых, глава Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев и руководители подрядных организаций.
Сергей Абрамов проверил ход реконструкции социальных объектов в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Администрация городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
Сергей Абрамов проверил ход реконструкции социальных объектов в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Администрация городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
Сергей Абрамов проверил ход реконструкции социальных объектов в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Администрация городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
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Полным ходом идет ремонт школы № 38 в микрорайоне «Парус». Сейчас рабочие делают кирпичные и каменные перегородки, полы из керамогранита, монтируют инженерные системы. Основной объем строительно-монтажных работ подрядчик планирует завершить к концу года.
В детском саду № 134 работы почти завершены — подрядчику осталось смонтировать плитку по фасаду, установить двери, наружные лестницы и ограждения. Срок сдачи объекта — 30 июля. А до 31 августа должны завершиться строительно-монтажные работы на причальной стенке Речного вокзала на набережной. Общий же срок выполнения этого контракта — 15 декабря.
Первый зампред краевого правительства обратил внимание, что на фоне новой набережной и причальной стенки здание Речного вокзала сейчас выглядит непрезентабельно. Он поручил главе города проработать с собственником вопрос ремонта фасада.
На стадионе «Авангард» сейчас работает новый подрядчик. Строители благоустраивают территорию в районе административно-бытового корпуса, на чаше стадиона — демонтировали старое покрытие футбольного поля и беговой дорожки, готовят поверхности к укладке нового покрытия и устанавливают сиденья на трибунах.
Сергей Абрамов проверил ход реконструкции социальных объектов в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Администрация городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
Сергей Абрамов проверил ход реконструкции социальных объектов в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Администрация городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
Сергей Абрамов проверил ход реконструкции социальных объектов в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Администрация городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
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Проинспектировал первый зампред и «долгострои» города — детский больничный комплекс и онкологический диспансер, где должны быть построены новые корпуса. Сейчас работы там не ведутся. По онкодиспансеру разрабатывается новая проектно-сметная документация, а для детского больничного корпуса определен новый подрядчик, но также потребуется корректировка проекта.
Сергей Абрамов проверил ход реконструкции социальных объектов в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Администрация городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
Сергей Абрамов проверил ход реконструкции социальных объектов в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Администрация городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
Сергей Абрамов проверил ход реконструкции социальных объектов в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Администрация городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
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Последним Сергей Абрамов осмотрел Дворец культуры «Судостроитель». Его зрительный зал более 20 лет назад пострадал от сильного пожара. Правительство РФ выделило средства на его капитальный ремонт с элементами реконструкции, сейчас идет поиск подрядной организации, которая возьмется за работу.
Завершая поездку в город Юности, первый заместитель председателя правительства края провел личный прием граждан по вопросам строительства и реконструкции социальных объектов, расселения из аварийного жилья, качества работы управляющей компании, возведения деревянного многоэтажного жилья для многодетных семей, внесения изменений в учебные программы колледжей и техникумов, производства продукции для воинов, выполняющих свой служебный долг в СВО.