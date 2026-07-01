Благоустройство общественных пространств продолжается в Иркутске

Оценить ход проведения работ на трех из них выехали депутат Государственной Думы Александр Якубовский, начальник департамента городской среды администрации Иркутска Екатерина Люкшина и глава Правобережного округа Елена Торохова.
Первой точкой посещения стала роща «Каштаковская». Там реализуют проект «Сарафанов городок».
«Здесь уже установлены бордюры на пешеходных дорожках, подготовлено основание площадки для проведения мероприятий, проложены кабельные линии для монтажа освещения, выставлены и забетонированы каркасы для качелей», — рассказала Екатерина Люкшина.
Следующим местом выезда стал сквер в честь основателей Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Тут подрядная организация уже завершила работы по установке бортового камня и прокладке кабеля для линии наружного освещения, устройству подстилающего слоя. Сейчас укладывают плитку, сообщает пресс-служба администрации города.
В сквере имени Юрия Ножикова выполнено обустройство нового бордюрного камня, бетонного основания. В ближайшее время приступят к укладке плитки.
Екатерина Люкшина подчеркнула, что работы на всех объектах идут по графику.
«Федеральная программа “Формирование комфортной городской среды” ставит перед собой две задачи: благоустройство городов и поселков и возможность самим жителям решать, что привести в порядок в первую очередь. В Иркутске за годы действия проекта удалось обновить массу общественных пространств, создать новые точки притяжения. Горожане видят эти преображения. Рад, что в столице нашего региона программа работает на все 100 процентов, как это и было задумано государством», — отметил Александр Якубовский.