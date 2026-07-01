Благоустройство общественных пространств продолжается в Иркутске

«Федеральная программа “Формирование комфортной городской среды” ставит перед собой две задачи: благоустройство городов и поселков и возможность самим жителям решать, что привести в порядок в первую очередь. В Иркутске за годы действия проекта удалось обновить массу общественных пространств, создать новые точки притяжения. Горожане видят эти преображения. Рад, что в столице нашего региона программа работает на все 100 процентов, как это и было задумано государством», — отметил Александр Якубовский.