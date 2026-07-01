В Омске массово ищут сотрудников на зарплату от 200 тысяч рублей

По данным hh.ru, в регионе за два месяца открыто и обновлено более 4 тысяч вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей. Однако эксперты отмечают, что 77% из них приходится на вакансии с вахтовым графиком.
Чаще всего зарплату от 200 тысяч рублей предлагают компании из отраслей строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования (12%), розничной торговли (5%), перевозок, логистики, а также услуги для бизнеса (по 4%).
В числе специалистов, которым чаще всего предлагают такой уровень дохода, преобладают представители рабочих профессий — сварщики, водители и экспедиторы (по 8%), машинисты (7%), а также менеджеры по продажам и работе с клиентами (9%).
Аналитики также пришли к выводу, что наличие образования далеко не всегда является обязательным, а вот требования к профессиональному опыту предъявляют чаще.
Так, 54% вакансий с высокой зарплатой предполагают опыт работы до трех лет, 22% — до шести лет, а 3% — более шести лет. Только 20% вакансий доступны начинающим специалистам.
В топ доступных вакансий с предлагаемой зарплатой от 200 тысяч рублей вошли:
— прораб по инженерным сетям в Якутию (от 700 тысяч рублей за вахту);
— машинист бульдозера в Якутию (от 515 тысяч рублей за вахту до вычета налогов);
— инженер машинного зрения в Татарстан (от 487,5 тысячи рублей в месяц до вычета налогов);
— руководитель отдела продаж в стоматологию (от 400 тысяч рублей в месяц на руки);
— мастер дорожный (от 400 тысяч рублей до вычета налогов);
— электромонтажник в Кемеровскую область (от 351,9 тысячи рублей за вахту на руки);
— врач-хирург (до 350 тысяч рублей в месяц на руки);
— машинист автомобильного крана в Якутию (250 тысяч рублей в месяц на руки);
— геодезист в Якутию (250 тысяч рублей в месяц на руки).