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Мэрия в Новосибирске вводит режим повышенной готовности из-за аварийного барака на Телецентре

Планируется расселение жильцов в маневренный фонд.

Источник: НДН.ИНФО

На территории микрорайона Телецентр в Новосибирске планируют ввести режим повышенной готовности из-за аварийного состояния барака. Это решение принято в связи с угрозой безопасности для жителей.

Согласно проекту постановления, дом по адресу 2-й переулок Римского-Корсакова, 3 признан аварийным. В режим повышенной готовности предлагается перевести департамент по чрезвычайным ситуациям, департамент энергетики и ЖКХ, а также Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

Департаменту энергетики и ЖКХ поручено провести обследование конструкций и рассмотреть возможность предоставления временного жилья в маневренном фонде до полного расселения жильцов из аварийного дома.

Администрация Ленинского района должна ежемесячно, не позднее 24 числа, до даты сноса дома, предоставлять документы с результатами мониторинга состояния несущих стен. Также за состоянием здания будет следить управляющая компания. В случае ухудшения ситуации сотрудники компании обязаны представить доклад администрации.

На данный момент мэрия опубликовала проект постановления, который может быть изменен.

Татьяна Картавых