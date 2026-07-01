Мэрия в Новосибирске вводит режим повышенной готовности из-за аварийного барака на Телецентре

На территории микрорайона Телецентр в Новосибирске планируют ввести режим повышенной готовности из-за аварийного состояния барака. Это решение принято в связи с угрозой безопасности для жителей.
Согласно проекту постановления, дом по адресу 2-й переулок Римского-Корсакова, 3 признан аварийным. В режим повышенной готовности предлагается перевести департамент по чрезвычайным ситуациям, департамент энергетики и ЖКХ, а также Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).
Департаменту энергетики и ЖКХ поручено провести обследование конструкций и рассмотреть возможность предоставления временного жилья в маневренном фонде до полного расселения жильцов из аварийного дома.
Администрация Ленинского района должна ежемесячно, не позднее 24 числа, до даты сноса дома, предоставлять документы с результатами мониторинга состояния несущих стен. Также за состоянием здания будет следить управляющая компания. В случае ухудшения ситуации сотрудники компании обязаны представить доклад администрации.
На данный момент мэрия опубликовала проект постановления, который может быть изменен.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске введён особый режим после взрыва газа в доме на Народной
Татьяна Картавых