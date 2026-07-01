Мэрия в Новосибирске вводит режим повышенной готовности из-за аварийного барака на Телецентре

Администрация Ленинского района должна ежемесячно, не позднее 24 числа, до даты сноса дома, предоставлять документы с результатами мониторинга состояния несущих стен. Также за состоянием здания будет следить управляющая компания. В случае ухудшения ситуации сотрудники компании обязаны представить доклад администрации.