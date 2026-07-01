Более 50% опрошенных россиян выбирают направление для путешествий в соцсетях

Наибольшее доверие у опрошенных при выборе направления вызывает контент от друзей и знакомых — его отметили 59% россиян. В группе 25−34 лет влияние личного опыта особенно заметно: контенту друзей доверяют 70% респондентов этого возраста, публикациям путешественников с реальным опытом — 53%. Небольшие блогеры чаще вызывают доверие у аудитории 18−24 лет, тогда как респонденты младше 18 лет чаще остальных готовы учитывать рекомендации крупных блогеров и знаменитостей.