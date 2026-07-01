Более 50% опрошенных россиян выбирают направление для путешествий в соцсетях

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Более половины — 56% опрошенных россиян выбирают направление для путешествий после просмотра публикаций в соцсетях. Об этом говорится в совместном исследовании соцсети «ВКонтакте» и сервиса «Авито путешествия», с которым ознакомился ТАСС.
«56% россиян выбирают направление для путешествий после просмотра публикаций в соцсетях. Фотографии места отдыха в социальных сетях помогают представить будущую поездку 46% опрошенных. Сильнее всего желание отправиться в новое место вызывают реальные отзывы путешественников — их отметили 37% респондентов», — рассказали эксперты.
Согласно исследованию, визуальная составляющая особенно важна при выборе места проживания. Для 78% респондентов имеют значение красивые фотографии жилья и уютное пространство. Среди женщин этот показатель достигает 84%. Более трети опрошенных, 35%, часто или очень часто сохраняли либо начинали рассматривать вариант проживания в первую очередь из-за привлекательных фотографий.
Наибольшее доверие у опрошенных при выборе направления вызывает контент от друзей и знакомых — его отметили 59% россиян. В группе 25−34 лет влияние личного опыта особенно заметно: контенту друзей доверяют 70% респондентов этого возраста, публикациям путешественников с реальным опытом — 53%. Небольшие блогеры чаще вызывают доверие у аудитории 18−24 лет, тогда как респонденты младше 18 лет чаще остальных готовы учитывать рекомендации крупных блогеров и знаменитостей.
Особенно выражено влияние соцсетей среди респондентов 18−24 лет: каждый третий представитель этой группы прямо говорит, что контент влияет на выбор места отдыха. Самыми популярными форматами отдыха у россиян остаются путешествия на природу — их предпочитают 53% опрошенных, пляжный отдых — 41%, поездки на выходные — 39%.
Исследование проводилось методом опроса в июне 2026 года. В нем приняли участие более 1,5 тыс. совершеннолетних россиян.