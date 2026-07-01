Таджикистан и Узбекистан скрепили план сотрудничества в финансах

Министерство финансов Таджикистана и министерство экономики и финансов Узбекистана подписали план двустороннего сотрудничества на 2026−2027 годы. Документ был утвержден по итогам переговоров руководителей финансовых ведомств двух стран, которые прошли в Ташкенте, сообщает пресс-служба таджикистанского Минфина.