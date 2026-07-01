Таджикистан и Узбекистан скрепили план сотрудничества в финансах

Министерство финансов Таджикистана и министерство экономики и финансов Узбекистана подписали план двустороннего сотрудничества на 2026−2027 годы. Документ был утвержден по итогам переговоров руководителей финансовых ведомств двух стран, которые прошли в Ташкенте, сообщает пресс-служба таджикистанского Минфина.
Свои подписи под планом поставили министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и заместитель премьер-министра — министр экономики и финансов Узбекистана Джамшед Кучкаров.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы кооперации в таких сферах, как экономика, финансы, торговля и инвестиции. Особое внимание участники переговоров уделили вопросам расширения прямых контактов между профильными ведомствами двух республик.
Отдельным пунктом повестки стало развитие торгово-экономических связей. Главы ведомств констатировали устойчивую динамику роста взаимного товарооборота и расширение ассортимента поставляемой продукции. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем наращивании объемов торговли, а также в укреплении промышленной кооперации и активизации инвестиционного взаимодействия.
Глава таджикистанского Минфина Файзиддин Каххорзода проинформировал узбекских коллег об основных макроэкономических показателях республики и ходе структурных преобразований в системе управления государственными финансами. В пресс-службе таджикистанского ведомства подчеркнули, что подписанный план призван способствовать дальнейшему углублению взаимодействия между финансовыми органами двух государств.
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