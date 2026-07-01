«Альфа-деньги»: больше всего досрочных погашений у заемщиков 25−34 лет

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Большинство (34,7%) досрочных погашений приходится на заемщиков в возрасте 25−34 лет, еще 32,4% пришлось на группу 35−44 лет. Об этом говорится в исследовании компании «Альфа-деньги» (материалы есть в распоряжении ТАСС).
По данным исследования, на заемщиков 18−24 лет приходится 17,9% досрочных погашений, на клиентов 45−54 лет — 11,1%, 55−64 лет — 2,9%, старше 65 лет — около 1%.
При этом среди клиентов, досрочно погасивших займы, больше мужчин: на них пришлось 56,4% таких закрытий. Доля женщин составила 43,6%.
Среди городов по числу досрочных погашений лидирует Москва — 5,9% от всех досрочно закрытых займов. Далее идут Санкт-Петербург — 3%, Новосибирск −1,5%, Екатеринбург — 1,5%.