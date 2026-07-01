«Альфа-деньги»: больше всего досрочных погашений у заемщиков 25−34 лет

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Большинство (34,7%) досрочных погашений приходится на заемщиков в возрасте 25−34 лет, еще 32,4% пришлось на группу 35−44 лет. Об этом говорится в исследовании компании «Альфа-деньги» (материалы есть в распоряжении ТАСС).