«Мир квартир»: динамика роста цен на новостройки ниже показателей 2025 года

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках в 70 городах России выросла на 2,6%, до 160,1 тыс. рублей — динамика уступает показателям 2025 года, сообщили ТАСС аналитики федерального портала «Мир квартир».
«В среднем по 70 городам квадратный метр подорожал за последние шесть месяцев на 2,6%, до 160,1 тыс. рублей. За прошедшие полгода “квадрат” новостроек подорожал в 53 городах из исследованных 70, в остальных 17 подешевел. Для сравнения: в прошлом году первое полугодие ознаменовалось повышением цены метра на 4,3%, и подорожание произошло в 66 городах из 70», — отмечается в сообщении.
По данным аналитиков, в плане роста цен наиболее отличились: Нижний Тагил (+13,9%), Грозный (+11,5%), Барнаул (+10,2%), Махачкала (+9%), Белгород (+8,1%), Ставрополь (+8,1%), Симферополь (+8%), Брянск (+7,9%), Московская область (+7,9%) и Иваново (+6,7%). В плане падения лидируют: Сочи (-6,9%), Уфа (-5,8%), Киров (-4,1%), Тольятти (-3,2%), Краснодар (-2,8%), Тула (-1,6%), Севастополь (-1,5%), Казань (-1,5%), Волгоград (-1,4%) и Ростов-на-Дону (-1,2%).
В Москве за первое полугодие цена квадратного метра возросла на 3,4%, до 475,4 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — на 4,3%, до 303,2 тыс. рублей.
«В настоящее время спрос на покупку квартир невысокий, и цены растут вяло. Тренд на замедление динамики говорит как о состоянии рынка недвижимости, так и об общем положении дел в экономике. Сейчас рост цен на новостройки обусловлен лишь сокращением предложения, которое за полгода сжалось на 28%», — сообщил ТАСС генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Даже в тех городах, где цены еще недавно показывали бодрый прирост, наметился перелом, добавил Луценко. «В первую очередь, это Сочи, где рынок очевидно перегрет, да к тому же постоянные задержки рейсов в аэропорту не способствуют притоку покупателей. А также Курск, где жилищные сертификаты для граждан, утративших крышу над головой, слишком разогнали цены на квартиры. Теперь ситуация поменялась, и там идет снижение стоимости», — отметил Луценко.