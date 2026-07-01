«Мир квартир»: динамика роста цен на новостройки ниже показателей 2025 года

Даже в тех городах, где цены еще недавно показывали бодрый прирост, наметился перелом, добавил Луценко. «В первую очередь, это Сочи, где рынок очевидно перегрет, да к тому же постоянные задержки рейсов в аэропорту не способствуют притоку покупателей. А также Курск, где жилищные сертификаты для граждан, утративших крышу над головой, слишком разогнали цены на квартиры. Теперь ситуация поменялась, и там идет снижение стоимости», — отметил Луценко.