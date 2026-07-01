Россия вошла в мировой топ быстро богатеющих стран: как выросло благосостояние страны

Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния населения за последние пять лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет UBS «О мировом богатстве».
Под уровнем благосостояния понимается совокупная стоимость финансовых и реальных активов за вычетом их долговых обязательств. При расчете показатель корректируется с учетом инфляции, что позволяет исключить влияние роста цен.
Согласно исследованию, в период с 2020 по 2025 год благосостояние на одного жителя России увеличилось на 37%. Более высокие темпы роста зафиксированы только в Южной Корее, где показатель вырос на 55%.
Третье место в рейтинге заняла Хорватия с приростом благосостояния на 29% за аналогичный период. В то же время ряд европейских стран продемонстрировал снижение уровня благосостояния населения.
Наиболее заметное падение зафиксировано в Великобритании. Там показатель сократился на 23,2%. Следом идут Нидерланды с уменьшением на 14,4% и Франция, где благосостояние снизилось на 4,5%.
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