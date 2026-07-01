Россия вошла в мировой топ быстро богатеющих стран: как выросло благосостояние страны

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что экономику страны нельзя развивать за счет карманов граждан. По ее словам, такие попытки неминуемо приведут к росту инфляции. Россия уже проходила такой сценарий в 2024 году, поэтому страна должна отказаться от него.