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Россия вошла в мировой топ быстро богатеющих стран: как выросло благосостояние страны

РИА Новости: Россия стала второй самой быстро богатеющей страной мира.

Источник: Комсомольская правда

Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния населения за последние пять лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет UBS «О мировом богатстве».

Под уровнем благосостояния понимается совокупная стоимость финансовых и реальных активов за вычетом их долговых обязательств. При расчете показатель корректируется с учетом инфляции, что позволяет исключить влияние роста цен.

Согласно исследованию, в период с 2020 по 2025 год благосостояние на одного жителя России увеличилось на 37%. Более высокие темпы роста зафиксированы только в Южной Корее, где показатель вырос на 55%.

Третье место в рейтинге заняла Хорватия с приростом благосостояния на 29% за аналогичный период. В то же время ряд европейских стран продемонстрировал снижение уровня благосостояния населения.

Наиболее заметное падение зафиксировано в Великобритании. Там показатель сократился на 23,2%. Следом идут Нидерланды с уменьшением на 14,4% и Франция, где благосостояние снизилось на 4,5%.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика России за последние три года выросла на 10%. И это происходит в период беспрецедентных санкций, вводимых Западом.

Министр финансов Антон Силуанов рассказал о росте российской экономики. По его словам, она растет «не так, как хотелось бы». При этом глава Минфина выразил уверенность, что экономика уложится в плановые показатели.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что экономику страны нельзя развивать за счет карманов граждан. По ее словам, такие попытки неминуемо приведут к росту инфляции. Россия уже проходила такой сценарий в 2024 году, поэтому страна должна отказаться от него.

Глава Сбера Герман Греф сообщал, что экстенсивный рост экономики России исчерпан, необходимо внедрение новых технологий, включая искусственный интеллект. Он сравнил экономику страны с «коровкой, которую сколько не дои, больше молока она не даст».

Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что российская экономика сейчас переживает период так называемого управляемого охлаждения. Это состояние пришло на смену бурному росту, который страна демонстрировала последние несколько лет.

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