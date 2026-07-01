Холодный просчет: переживет ли Украина предстоящую зиму

От аварий к системному кризису.
Проблемы в украинской энергосистеме начали усиливаться прошлой зимой, когда на фоне сильных холодов и массовых повреждений инфраструктуры был объявлен режим ЧС.
Наиболее драматично ситуация складывалась в Киеве: город накрыл масштабный блэкаут, электричество подавали на два-три часа в сутки. По словам очевидцев, в работе систем отопления и водоснабжения возникали перебои, а местные СМИ публиковали фото замерзших труб. Часть магазинов закрылась, а возле супермаркетов выстраивались очереди. Мэр Виталий Кличко даже призывал жителей по возможности покинуть город.
В столице были серьезно повреждены крупные теплоэлектроцентрали, в том числе ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — основные снабжающие город станции общей мощностью около 1,4 ГВт. А ТЭЦ-4 была уничтожена полностью.
Председатель cовета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев отмечал, что выход из строя подстанций сверхвысокого напряжения и крупных генерирующих объектов привел «к бешеному дефициту электроэнергии». «Это дефицит, который нельзя быстро компенсировать импортом или резервами, он носит системный характер и влияет на всю страну», — предупреждал он.
Как рассказывал министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, во время отопительного сезона было выведено из строя более 9 ГВт мощностей генерации ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. При этом до февраля 2022 года мощность энергосистемы Украины составляла около 56 ГВт. Как отмечают украинские эксперты, энергосистема до сих пор не восстановлена.
Цифры дефицита.
С марта по июнь, по утверждениям Минэнерго Украины, удалось восстановить около 2 ГВт производства электроэнергии, прежде всего на ТЭС и ТЭЦ, что позволило выйти на уровень генерации примерно 11 ГВт (около 13 ГВт при работе всех реакторов АЭС).
Но этих объемов катастрофически мало. В теплое время года потребление держится на уровне 11−12 ГВт, но уже в октябре-ноябре необходимо до 13−14 ГВт, а с декабря по февраль требуется от 18 до 19−20 ГВт в сильные морозы.
За оставшееся до зимы время власти планировали ввести в строй еще около 2 ГВт генерации за счет восстановления ТЭЦ, создания сети малых распределенных электростанций (около 1 ГВт) и расширения сети генерирующих установок, работающих на возобновляемых источниках энергии. Но к началу лета было введено менее 40% запланированных мощностей распределенных станций, остальные проекты находятся на ранней стадии реализации, и их завершение может занять более года.
Таким образом, даже при самом оптимистичном сценарии Украина подойдет к зиме с генерацией около 15 ГВт, что означает гарантированный дефицит 3−4 ГВт.
Шмыгаль на международном форуме по восстановлению Украины в Гданьске признал: «Не имеет значения, будет ли эта зима “военной” или боевые действия прекратятся, зима будет сложной».
Летняя угроза.
Сложность украинского энергокризиса в том, что проблемы не ограничиваются только холодным сезоном. Эксперты уже предупреждали, что летом могут вновь начаться многочасовые отключения электричества.
По прогнозам синоптиков, в страну могут прийти «волны жары», когда температура воздуха днем будет подниматься выше 35 , а ночью столбики термометров не опустятся ниже 25 . Помимо жаркой погоды, на дефицит электроэнергии будет влиять ремонт энергоблоков атомных станций.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупредил, что в нормальных условиях при 23−24 °C потребление составляет около 12 ГВт, но при повышении температуры выше 28−30°C спрос резко возрастает до 14 ГВт за счет массового использования кондиционеров и холодильного оборудования.
Эксперт допустил, что при пессимистичном сценарии летние отключения по масштабу могут сравниться с зимними, а при более благоприятном — будут длиться по два-три часа в вечернее время.
Игнатьев дал еще более тревожный прогноз: сроки отключений для бытовых потребителей этим летом могут достигать пяти часов в сутки. Кондиционеры, с его слов, создают суммарно дополнительное потребление на уровне 2,3 ГВт.
Политический театр.
На фоне энергокризиса особенно остро проявляются внутренние политические противоречия. Противостояние Зеленского и Кличко, имеющее многолетнюю историю, в период энергокризиса вышло на новый уровень.
В январе, когда Киев порализовал блэкаут, Зеленский жестко раскритиковал столичные власти за неготовность к проблемам. «Основное внимание следует уделять не избеганию проблем, а их решению, особенно когда для этого есть необходимые ресурсы — как в Киеве. Это самый финансируемый город на Украине, и все необходимые резервные системы должны быть на месте», — отметил он. Кличко заявил, что получает «сплошной хейт» и честно предупреждает людей о ситуации, не опасаясь обрушения рейтингов.
В команде мэра опасались, что Зеленский использует кризис для его отстранения через петицию. Но источники «РБК-Украина» признавали, что у Кличко есть «мощная европейская крыша». «Самоуправление — это священная корова для европейцев, любые попытки “наступления на права общин” они сразу воспримут в штыки», — сказал один из членов правящей партии «Слуга народа».
В феврале Зеленский назвал произошедшее в Киеве «внутренней катастрофой», противопоставив столицу другим регионам, где местные власти справились лучше. «Каждый украинский город, каждая община, которые не допустили этой зимой таких внутренних катастроф, которые были, в частности, в Киеве, имеют опыт, который может и должен быть учтен в масштабе всей Украины», — сказал он.
Кличко в свою очередь обвинил Зеленского в «неразумном» разжигании политического конфликта в момент, когда стране необходимо единство. Он уверен, что их давняя политическая вражда лишь осложняет ситуацию. Кличко сказал, что «давно повесил перчатки на гвоздь и не хочет драться, особенно со своими соотечественниками».
В апреле Зеленский вновь обвинил власти Киева в плохой подготовке к отопительному сезону. Кличко в ответ заявил, что государство «умывает руки» в вопросе финансирования восстановления поврежденной ТЭЦ-5, на что городу требуется около $205 млн.
По информации «РБК-Украина», рассматривается возможность переложить полномочия по подготовке Киева к зиме с Кличко на его первого заместителя Петра Пантелеева, предоставив ему самостоятельность в финансовых вопросах. Однако, по данным агентства, масштабных кадровых перестановок в руководстве столицы не ожидается.
Кредиты вместо тепла.
Осознавая масштаб бедствия, международные партнеры пытаются помочь Украине.
На заседании Украинской координационной группы по энергетике 26 апреля Шмыгаль заявил о необходимости €5,4 млрд для подготовки к отопительному сезону. По его словам, украинские специалисты уже обследовали восемь выведенных из эксплуатации тепловых электростанций в Латвии, Литве, Словакии, Австрии и Хорватии. Оборудование, которое можно использовать для восстановления поврежденных объектов, уже определено, теперь предстоит его доставка на Украину.
Министр уточнил, что объем финансирования Фонда поддержки энергетики Украины составляет €829 млн, при этом партнеры направят €100 млн на подготовку к зиме через этот фонд.
Кроме того, на заседании группы Украина и МАГАТЭ подписали меморандум о взаимопонимании. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси сообщил, что МАГАТЭ расширит техническую поддержку Украины, в том числе предоставит консультации по развитию ядерной энергетики и внедрению малых модульных реакторов.
На саммите G7, который 15−17 июня прошел во Франции, лидеры стран поставили вопрос о выделении Киеву еще до €45 млрд и приступили к обсуждению того, «как Украине пережить следующую зиму».
На конференции по сбору средств для Украины в Гданьске на подготовку к зиме было привлечено более €550 млн международной поддержки: Нидерланды пообещали €178 млн, США — $175 млн, Швеция — €137 млн, Норвегия — €77 млн, Литва — €4 млн, Эстония — €2,125 млн, Исландия — €550 тыс. Кроме того, были заключены соглашения о финансировании энергетических проектов почти на €2 млрд, хотя большая часть этих средств будет предоставлена в виде кредитов.
Таким образом, Украина подходит к отопительному сезону с дефицитом мощностей, недовыполненными планами восстановления и внутренними разногласиями. Внешняя помощь частична и запаздывает. Устоит ли энергосистема — вопрос не к политикам и не к кредиторам. Более точный прогноз даст только погода.
Дарина Сурмеева.