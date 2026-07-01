Холодный просчет: переживет ли Украина предстоящую зиму

В январе, когда Киев порализовал блэкаут, Зеленский жестко раскритиковал столичные власти за неготовность к проблемам. «Основное внимание следует уделять не избеганию проблем, а их решению, особенно когда для этого есть необходимые ресурсы — как в Киеве. Это самый финансируемый город на Украине, и все необходимые резервные системы должны быть на месте», — отметил он. Кличко заявил, что получает «сплошной хейт» и честно предупреждает людей о ситуации, не опасаясь обрушения рейтингов.